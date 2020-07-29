28 июля 2020
27 июля 2020

В центре Кургана на месяц перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, ремонт водопровода
В городе перекроют участок улицы Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 30 августа перекроют участок улицы Куйбышева из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«С 09:00 будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева от жилого дома №108 до дома №116. Работы на коллекторе продлятся до 30 августа», — рассказали в пресс-службе компании. Движение на участке откроют в 21:00. Аварийная ситуация произошла куйбышевском самотечном коллекторе диаметром 1000 мм.

Сотрудники «Водного Союза» приступят к ликвидации аварии 30 июля. На ремонтируемом участке будет установлена временная перекачивающая станция, «которая обеспечит процесс канализования в данном районе».

27 июля в Кургане из-за аварий на коллекторах на месяц пришлось перекрыть участки улиц Карла Маркса и Пролетарской. В 2020 году на сетях канализации Кургана произошло 29 провалов. Сотрудники компании связали причину провалов с газовой коррозией труб и разрушением их верхнего свода.

Канализационные сети города изношены на 96%. Ранее URA.RU сообщало, что для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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