В центре Кургана на месяц перекроют улицу

В Кургане до 30 августа перекроют участок улицы Куйбышева из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».
«С 09:00 будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева от жилого дома №108 до дома №116. Работы на коллекторе продлятся до 30 августа», — рассказали в пресс-службе компании. Движение на участке откроют в 21:00. Аварийная ситуация произошла куйбышевском самотечном коллекторе диаметром 1000 мм.
Сотрудники «Водного Союза» приступят к ликвидации аварии 30 июля. На ремонтируемом участке будет установлена временная перекачивающая станция, «которая обеспечит процесс канализования в данном районе».
27 июля в Кургане из-за аварий на коллекторах на месяц пришлось перекрыть участки улиц Карла Маркса и Пролетарской. В 2020 году на сетях канализации Кургана произошло 29 провалов. Сотрудники компании связали причину провалов с газовой коррозией труб и разрушением их верхнего свода.
Канализационные сети города изношены на 96%. Ранее URA.RU сообщало, что для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.
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