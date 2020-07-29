Глава Минприроды РФ защитился от новой медиа-атаки

Дмитрий Кобылкин заявил о поддержке инициативы Виктории Абрамченко, с которой у него аппаратная борьба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Министр природы РФ Дмитрий Кобылкин отвел от себя возможную волну негатива, связанную с идеей вице-премьера Виктории Абрамченко об отказе от использования мусоропроводов в домах. В политической среде считают, что, поддержав чиновницу в интервью РБК (вышло 28 июля), министр указал общественности, что не является источником задуманных изменений.

В разговоре с журналистом Кобылкин заявил, что «абсолютно поддерживает» инициативу Виктории Абрамченко по отказу от проектирования мусоропроводов в новых домах и последующие предложения о полном запрете на их использование. Министр объяснил это желанием борьбы с антисанитарией в многоэтажках, хотя подчеркнул, что управляющим компаниям и соцслужбам придется помогать выносить мусор жильцам, которым трудно выйти на улицу.

Ранее URA.RU писало об аппаратной борьбе между Кобылкиным и Абрамченко, которая началась из-за того, что вице-премьер пытается подчинить себе министра, и привела к медиа-атаке на чиновника. Политолог Сергей Маркелов считает, что, высказав позитивную оценку в адрес своего оппонента, Кобылкин сделал важный стратегический ход. «Нововведения могут отразиться на комфорте ряда категорий россиян и вызвать негативную общественную реакцию. Понимая это, министр рассказал об этой истории так, что дал понять — не он является триггером в этой теме», — полагает Маркелов.

В своем интервью Кобылкин также затронул тему «Норникеля», которому был предъявлен штраф почти в 150 млрд рублей за разлив топлива в Норильске. Министр заявил, что у ведомства нет предвзятого отношения к компании, но «под Норильском они реально натворили дел».

Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Минприроды РФ. Ответ пока не поступил.