В Турции выросли цены для российских туристов

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
С увеличением спроса на путевки в Турции начали расти цены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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На этой неделе начали расти цены на отдых в Турции для россиян. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что еще на прошлой неделе стоимость поездки в эту страну была сопоставима с прошлым годом.

«С ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут», — цитирует RNS Ломидзе. По ее словам, сейчас в бюджетном сегменте цены на отдых в Турции сравнимы или чуть выше прошлогодних. При этом в среднем или в дорогом сегменте туры в эту страну подорожали на 10% и выше в сравнении с 2019 годом, отметила Ломидзе. Она добавила, что цены будут увеличиваться, если сохранится высокий спрос и объем бронирования.

Ранее Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа. Рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также среди европейских стран о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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