В Турции выросли цены для российских туристов

На этой неделе начали расти цены на отдых в Турции для россиян. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что еще на прошлой неделе стоимость поездки в эту страну была сопоставима с прошлым годом.
«С ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут», — цитирует RNS Ломидзе. По ее словам, сейчас в бюджетном сегменте цены на отдых в Турции сравнимы или чуть выше прошлогодних. При этом в среднем или в дорогом сегменте туры в эту страну подорожали на 10% и выше в сравнении с 2019 годом, отметила Ломидзе. Она добавила, что цены будут увеличиваться, если сохранится высокий спрос и объем бронирования.
Ранее Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа. Рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также среди европейских стран о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта.
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