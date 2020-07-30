В Госдуме посоветовали воздержаться от поездок в Белоруссию

В Думе считают, что под арест в Белоруссии может попасть любой российский турист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Россиян призвали воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания 33 граждан РФ на территории республики. В комитете по делам СНГ Госдумы отметили, что сейчас под арестом может оказаться любой турист, решивший путешествовать через Минск.

Во время пандемии и закрытия российских границ маршрут для путешественников в третьи страны через Минск стал особенно популярным, признали в Госдуме. Там отмечают, что после задержания минувшей ночью россиян в белорусском санатории, арестованным может оказаться любой турист, пишет газета «Известия».

Ранее белорусские СМИ сообщили, что 33 граждан РФ были задержаны на территории республики. Власти республики считают, что все они якобы были членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Президент Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности страны, а в КГБ решили усилить охрану границы с РФ.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что под видом «угрозы национальной безопасности республики», можно арестовывать всех, кто останавливается на белорусской территории, чтобы дождаться рейса. «Прежде чем ехать в соседнюю страну в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ, россиянам стоит держать в голове все связанные с этим риски», — отметил депутат. Вместе с тем парламентарий выразил надежду, что российских граждан вскоре отпустят, и ситуация разрешится. «Она не окажет негативного влияния на прочные российско-белорусские отношения, а Москва и Минск продолжат построение Союзного государства», — подчеркнул депутат. отметив. что в интеграции заинтересованы обе стороны.

Ранее телеканал «Белорусь-1» опубликовал паспорта задержанных в Минске наемников. В группу из 33 человек вошли граждане Украины и России, в том числе жители Челябинской области. В сюжете также были показаны медальоны с информацией о группе крови и фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак.

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