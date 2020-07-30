Пострадавшим от наводнения свердловчанам купят новые дома

Восемь затопленных домов отремонтировать невозможно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Благотворительный фонд АО «Русская Медная компания» (РМК) купит жилье для пострадавших от паводка в Нижних Сергах. На это уже выделили 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

«Организация поддержит 35 семей. Среди них граждане, чье жилье признали непригодным для жизни и подлежащим сносу, а также семьи, которые из-за разгула стихии лишились личного имущества — одежды, мебели, техники и других предметов быта», — уточнили в фонде. Его представители подчеркнули, что с каждым из пострадавших сотрудники благотворительного фонда работают индивидуально. Уже принято решение о покупке трех квартир и двух частных домов.

В Нижние Серги благотворительный фонд РМК также доставил 17,5 тонн питьевой воды, 500 продуктовых наборов и средства индивидуальной защиты. Эту помощь распределяют между местными жителями, а также волонтерами и сотрудниками МЧС, которые ликвидируют последствия паводка.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильнейшего ливня. Было эвакуировано около 200 человек. Пострадавшими от потопа признаны 63 домов, восемь из них подлежат сносу. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП — URA.RU рассказывало, как все происходило.

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны.