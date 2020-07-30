Если инициативу одобрят, Михаил Дегтярев не сможет стать губернатором края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Заксобрание Хабаровского края внесен законопроект, согласно которому губернатором может быть избран человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Новый закон может помешать врио главы региона Михаилу Дегтяреву, который никогда не жил в Хабаровском крае, избраться губернатором в 2021 году.

Автором инициативы выступил депутат Петр Емельянов, который вышел из ЛДПР после ареста экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает NEWS.ru . Он предлагает внести поправки в пункт 34.3 статьи 34 Устава Хабаровского края от 30 ноября 1995 года. Изменения, в частности, делают обязательным оседлость кандидата на пост главы региона. «Законопроектом предлагается установить срок постоянного проживания губернатора Хабаровского края, который должен составлять не менее 10 лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Емельянова, эта идея возникла после встреч с местными жителями, которые уже более двух недель выходят с протестными митингами на улицы Хабаровска. Избиратели Хабаровского края, как утверждает депутат, хотят видеть на посту губернатора человека, знакомого с проблемами региона. «А самое главное Хабаровский край должен быть домом для кандидата на пост губернатора», — заключил он.

На данный момент на пост врио губернатора Хабаровского края назначен член партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он прибыл в регион из Москвы.

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