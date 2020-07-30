В Роспотребнадзоре рассказали, как убить коронавирус за 30 секунд

Уничтожить коронавирус меньше чем за минуту способны этиловый и изопропиловый спирт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд», — цитирует «
На сегодняшний день в России выявлено более 834 тысяч заболевших коронавирусом. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения новых заражений, но в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19, пишет RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.