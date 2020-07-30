В Роспотребнадзоре рассказали, как убить коронавирус за 30 секунд

Для профилактики коронавируса россиянам посоветовали обрабатывать поверхности спиртом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уничтожить коронавирус меньше чем за минуту способны этиловый и изопропиловый спирт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд», — цитирует « Царьград » Попову. Также глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус не размножается ни в пресной, ни в соленой воде, что подтверждается многочисленными исследованиями. Кроме того, вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.

На сегодняшний день в России выявлено более 834 тысяч заболевших коронавирусом. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения новых заражений, но в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19, пишет RT.

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