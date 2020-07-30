Губернатор Дмитрий Артюхов выбирает нового главу госстройнадзора ЯНАО Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В борьбе за пост главы госстройнадзора ЯНАО, который стал вакантным после коррупционного скандала с главой службы Павлом Кузнецовым, осталось три претендента. На должность претендуют топ-менеджер Алексей Сарнавский, челябинская чиновница Евгения Таран и строитель Александр Чеботарев. Кандидаты уже представлены губернатору Дмитрию Артюхову, сообщили в пресс-службе главы округа.

О своем желании возглавить госстройнадзор ЯНАО заявляли более 100 человек со всей России. До итогового отбора дошли только трое. Как уточнили в пресс-службе губернатора, претенденты имеют широкий опыт в сфере строительства. Алексей Сарнавский уже 12 лет руководит департаментом контроля качества в строительной компании. Александр Чеботарев возглавляет фирму-застройщика, до этого он много лет занимался строительством атомных электростанций. А Евгения Таран работает в структурах министерства строительства Челябинской области.

Одного из этих людей Артюхов и предложит пост в госстройнадзоре ЯНАО. Остальным кандидатам, независимо от исхода конкурса, власти предложат вакансию в округе. «Нам не хочется упускать таких специалистов, которые могут быть полезны для округа, поэтому всем им будет предложена работа», — пояснил замгубернатора Андрей Воронов, курирующий сферу строительства.

О проведении открытого конкурса Артюхов объявил в мае. Возглавить окружной госстройнадзор захотели 105 человек из 22 регионов России. Больше половины из них (54%) оказались ямальцами, еще 18% заявок было подано из Москвы и Московской области. В итоге в лонг-листе кандидатов оказались только 11 человек, из которых выбрали лучших претендентов.

Должность руководителя госстройнадзора ЯНАО остается вакантной после того, как глава ведомства Павел Кузнецов стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Чиновник был арестован в конце февраля этого года. По версии следствия, он выступил посредником, передав взятку от бизнесмена чиновникам Росреестра Андрею Кудрявцеву и Максиму Сартасову. В конце апреля суд продлил арест экс-главе госстройнадзора и его подельникам на два месяца.