Климатолог назвала причину аномально жаркого лета

Жаркое лето, которое россияне наблюдают в этом году, обусловлено сменой западного ветра на южный. Во всем северном полушарии в ближайшие годы будет расти температура, рассказала URA.RU климатолог Екатерина Пестрякова.
«Эти два года очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растет, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи. В Челябинске также наблюдался температурный рекорд — 42 градуса в тени, а в Крыму 40 градусов. К тому же в последнее время южный ветер у нас стал преобладать над западным», — объясняет климатолог.
Она также отметила, что на фоне этого будут учащаться стихийные явления. В частности, смерчи и шквалы. В данных процессах задействован такой климатообразующий фактор как подстилающая поверхность, на которую оказывает влияние человек, осваивая дикую природу, уточняет Пестрякова. А вот парниковый эффект, по ее мнению, хоть создает над большими городами острова тепла, но на глобальную циркуляцию не влияет. Также эксперт прогнозирует локальные засухи. Так, например, на юге Челябинской области температура растет, а количество осадков падает. Из-за жаркого лета, по ее словам, также могут участиться лесные пожары.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале августа жителей Урала ждет повышение температуры на пять градусов выше климатической нормы. А на севере Западной Сибири и Ямале будет на 8-10 градусов выше нормы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что температура в августе будет в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%, передает «Национальна служба новостей».
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