Уралу пообещали температурные аномалии

Температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие пять дней жителей Урала ждет повышение температуры на пять градусов выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Урале будет сначала понижение, потом опять повышение температуры: на 3-5 градусов выше нормы, а на остальной азиатской территории около нормы. Исключение — север Западной Сибири, Ямал. Там будет на 8-10 градусов выше нормы», — цитирует Вильфанда РИА «Новости». Он подчеркнул, что на европейской территории России температура будет на два градуса ниже нормы.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова заявила агентству URA.RU, что до конца лета в уральских регионах больше не будет аномально жаркой погоды. По ее словам, температура воздуха будет около нормы и не поднимется выше 30 градусов. Климатолог уточнила, что ожидаются температурные качели, но в целом будет комфортная погода.

Также климатолог объяснила прохладную погоду на Урале, хотя синоптики обещают, что конец июля будет самым жарким в году. По словам Пестряковой, аномальная температура, которая была последние недели, перешла с Урала в центральную часть России.

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