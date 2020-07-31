Курс рубля упал еще сильнее

Отечественная валюта опустилась до 74 рублей за доллар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара впервые с 14 мая поднялся выше 74 рублей. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.

«По состоянию на 12:19 он [доллар] вырос на 1,26% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 74,09 рубля», — приводит данные RNS . Кроме этого, впервые с 1 апреля курс евро поднялся до 87 рублей.

По прогнозам финансовых аналитиков, в августе доллар будет торговаться между отметками 67 и 74 рубля. Прогноз по евро уже сбылся: ожидалось, что европейская валюта пробьет отметку в 85 рублей. Также экономисты пророчат падение доллара на протяжении нескольких месяцев.

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