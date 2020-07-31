Глава Чечни поделился, как Путин присвоил ему звание генерала-майора Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл детали телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который присвоил звание генерала-майора. О своих эмоциях и диалоге с лидером страны политик рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как вспомнил Кадыров, он побежал к телефону, когда ему сообщили о звонке Путина. «Я телефон взял. Президент говорит: „Ты сидишь?“ Я отвечаю: „Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою“. Он говорит: „Есть повод“. Зачитал указ и поздравил», — вспомнил глава Чечни.

Политик также подчеркнул, что Путин «не просто человек, а самый авторитетный политик в мире». Кадыров считает президента великим человеком. Также он заявил, что после разговора с Путиным попросит «больше санкций». «Чем больше, тем интереснее», — сказал глава Чечни.

На прошлой неделе Владимир Путин присвоил Рамзану Кадыров звание генерала-майора. Это решение в Кремле объяснили тем, что глава Чечни в ходе антитеррористических операций лично координирует действия силовиков и делает это эффективно, передает «Национальная служба новостей». Сам Кадыров уверен, что преуспел в борьбе с международным терроризмом больше США, поэтому ему полагается Нобелевская премия.

Тем временем Соединенные штаты внесли лидера Чеченской республики в «черный список», сообщает RT. По словам Кадырова, после этого многие чеченцы добровольно стали вносить себя в этот список.

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