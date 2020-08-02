В России будет минимум две волны вакцинации от коронавируса

Производство вакцины начнется в ноябре Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производство вакцины от коронавируса в России начнется в ноябре 2020 года. Старт массовой вакцинации запланирован на начало 2021 года, сообщает разработчик препарата научный центр «Вектор».

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года-началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию», — заявил директор «Вектора» Ринат Максютов в интервью каналу «Россия-1». В первую очередь прививки достанутся гражданам, которые попадают в группу риска, пишет агентство Nation news.

Ранее «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины 24 июля. Уже через три дня препарат был поставлен добровольцам. Всего в России параллельно разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса.

Минобороны и институт имени Гамалеи свою вакцину от COVID-19 уже закончили. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прививки начнут массово ставить в октябре 2020 года. Вакцинация препаратом от Минобороны будет бесплатной, сообщает деловое издание «Взгляд».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.