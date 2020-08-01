01 августа 2020
31 июля 2020

Мэр Екатеринбурга проэкзаменует нового главу района. Ему помогут читатели URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Верх-Исетскому району. Екатеринбург, высокинский александр
Глава Екатеринбурга завершает рейды по районам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский завершает проверочные объезды города визитом в Октябрьский район, где с июля работает новый руководитель — Игорь Костенко. Рейд намечен на 4 августа. До 16:00 понедельника (3 августа) URA.RU через специальную форму собирает вопросы от читателей по проблемам района. Их глава города включит в повестку объезда.

За реакцией на самые волнующие вопросы жителей Октябрьского района можно следить в онлайн-трансляции рейда Высокинского, которая будет организована 4 августа в telegram-канале «Екатеринбург» и viber-канале «Екатеринбург».

В июле мэр Екатеринбурга объехал уже шесть районов города. Перед рейдами подписчики URA.RU в Telegram и Viber задавали мэру вопросы (в общей сложности более 100). Наиболее популярные из них, как и обещало агентство, были включены в программы объездов и не остались без реакции главы города. На остальные вопросы, направленные Высокинскому, он обещал ответить в ближайшее время.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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