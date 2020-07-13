Мэр Екатеринбурга назначил главу проблемного района

Александр Высокинский представил нового главу района на утреннем совещании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя администрации Октябрьского района, сообщили URA.RU источники в городской администрации. Им стал замглавы Верх-Исетского района по ЖКХ Игорь Костенко. По словам собеседников агентства, чиновника представили на утреннем совещании с участием руководства города, в ближайшее время он познакомится с новыми подчиненными.

Место главы Октябрьского района было вакантно с конца февраля, когда Высокинский уволил Романа Рудометова за плохую уборку улиц. После этого назывались два главных кандидата на место Рудометова: руководитель земельного комитета мэрии Геннадий Денисов и замглавы администрации Орджоникидзевского района Алексей Говоруха. Кроме того, известно, что на этот пост могли назначить вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко.

Как писало URA.RU, на место главы района также претендовал замглавы Верх-Исетского района по соцполитике Михаил Липский, однако его назначение сорвалось в последний момент — чиновнику не хватило управленческого стажа. «Ситуацию переиграли в последний момент», — описал интригу инсайдер.