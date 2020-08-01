Названы новые страны, в которые Россия может возобновить перелеты

Перелеты с ОАЭ и Тунисом еще не разрешены, потому что в России сложная ситуация с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Россия открыла международное авиасообщение с 1 августа. Разрешены перелеты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией и Швейцарией. Рейсы отправляются из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«В ближайшее время может открыться авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом», — рассказал Барзыкин. По его словам, перелеты с этими странами еще не разрешены, потому что в России сложная ситуация с коронавирусом. «Россия сейчас в красной зоне у ОАЭ и Туниса. Мы на четвертом месте по зараженности в мире», — добавил Барзыкин. При открытии границ учитывается количество и динамика заражений. Эксперт отметил, что эпидемиологическая безопасность при международных перелетах должна быть взаимной.

Ранее сообщалось, что авиасообщение России с другими странами будет восстанавливаться постепенно, одновременного открытия границ не будет. Об этом журналистам рассказали источники в авиаотрасли. Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Денис Микерин заявил, что Россия в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение, передает РТ. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, сколько будет стоить отдых на море в августе. Самым бюджетным оказался отпуск в Крыму, самым дорогим — в Танзании.

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