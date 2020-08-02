Жалобу на облизбирком от челябинского отделения партии «Яблоко» рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Челябинские яблочники решили не подавать в суд на облизбирком — в Чесменский район приедут ревизоры — Магнитогорск возглавил список из 70 городов России — в Миассе полицейский устроил смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Челябинские оппозиционеры не станут подавать в суд на облизбирком

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не будет подавать в суд на облизбирком за отказ в регистрации на выборах в заксобрание области. В партии ждут, что их жалобу лично рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Опальную главу района проверят партийные инспекторы

Главу Чесменского района Татьяну Жморщук, члена местного политсовета партии «ЕР» ждет проверка после того, как в райсобрание против кандидатов, выигравших праймериз «ЕР» выдвинулись самовыдвиженцы. Ранее депутаты не приняли ее отчет о работе за 2019 год, и источники считают, что она специально не дает выдвигаться парламентариям на новый срок, так как после второго «неуда» она автоматически покинет свой пост.

Магнитогорск возглавил список из 70 городов

Магнитогорск возглавил список городов, в которых лучше всего приобретать жилье с последующей сдачей в аренду. В рейтинге оценивались 70 крупнейших городов России с населением свыше 300 тысяч человек. По данным исследователей, в среднем в Магнитогорске стоимость квартиры оценивается в 1, 66 млн рублей, а ежемесячная аренда составляет 14 515 рублей в месяц.

В Миассе сотрудник полиции устроил смертельное ДТП

Сотрудник МВД России по Миассу в ночь на 1 августа устроил смертельное ДТП на Тургоякском шоссе. Погибли три человека, включая самого полицейского. Он, управляя автомобилем, в котором находилось еще двое пассажиров, врезался в опору моста.