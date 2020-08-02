02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020
30 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 3 августа. «Яблоко» не будет подавать в суд на облизбирком, Магнитогорск стал лучшим городом для арендного бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, голосование, поправки в конституцию
Жалобу на облизбирком от челябинского отделения партии «Яблоко» рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Челябинские яблочники решили не подавать в суд на облизбирком — в Чесменский район приедут ревизоры — Магнитогорск возглавил список из 70 городов России — в Миассе полицейский устроил смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Челябинские оппозиционеры не станут подавать в суд на облизбирком

  • Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не будет подавать в суд на облизбирком за отказ в регистрации на выборах в заксобрание области. В партии ждут, что их жалобу лично рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Опальную главу района проверят партийные инспекторы

Магнитогорск возглавил список из 70 городов

В Миассе сотрудник полиции устроил смертельное ДТП

  • Сотрудник МВД России по Миассу в ночь на 1 августа устроил смертельное ДТП на Тургоякском шоссе. Погибли три человека, включая самого полицейского. Он, управляя автомобилем, в котором находилось еще двое пассажиров, врезался в опору моста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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