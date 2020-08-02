Жалобу на облизбирком от челябинского отделения партии «Яблоко» рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Челябинские яблочники решили не подавать в суд на облизбирком — в Чесменский район приедут ревизоры — Магнитогорск возглавил список из 70 городов России — в Миассе полицейский устроил смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:
Челябинские оппозиционеры не станут подавать в суд на облизбирком
- Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не будет подавать в суд на облизбирком за отказ в регистрации на выборах в заксобрание области. В партии ждут, что их жалобу лично рассмотрит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Опальную главу района проверят партийные инспекторы
- Главу Чесменского района Татьяну Жморщук, члена местного политсовета партии «ЕР» ждет проверка после того, как в райсобрание против кандидатов, выигравших праймериз «ЕР» выдвинулись самовыдвиженцы. Ранее депутаты не приняли ее отчет о работе за 2019 год, и источники считают, что она специально не дает выдвигаться парламентариям на новый срок, так как после второго «неуда» она автоматически покинет свой пост.
Магнитогорск возглавил список из 70 городов
- Магнитогорск возглавил список городов, в которых лучше всего приобретать жилье с последующей сдачей в аренду. В рейтинге оценивались 70 крупнейших городов России с населением свыше 300 тысяч человек. По данным исследователей, в среднем в Магнитогорске стоимость квартиры оценивается в 1, 66 млн рублей, а ежемесячная аренда составляет 14 515 рублей в месяц.
В Миассе сотрудник полиции устроил смертельное ДТП
- Сотрудник МВД России по Миассу в ночь на 1 августа устроил смертельное ДТП на Тургоякском шоссе. Погибли три человека, включая самого полицейского. Он, управляя автомобилем, в котором находилось еще двое пассажиров, врезался в опору моста.
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