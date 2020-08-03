Влиятельный силовик из ЯНАО получил пост в тюменском парламенте

Александр Герасименко стал личным представителем губернатора ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший прокурор ЯНАО Александр Герасименко, в начале июня покинувший пост главы Уральской транспортной прокуратуры, занял место в думе Тюменской области. Там он будет личным представителем ямальского губернатора Дмитрия Артюхова. Информация об этом появилась на сайте областного парламента.

«Герасименко является полномочным представителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской областной думе в соответствии с распоряжением губернатора ЯНАО», — говорится в сообщении облдумы. На сайте ямальского правительства документы о назначении Герасименко опубликованы не были.

Александр Герасименко возглавлял прокуратуру ЯНАО более 11 лет, в общей сложности он проработал 29 лет в надзорных органах Ямала, Тюменской области и ХМАО. В конце 2019 года силовику предложили пост транспортного прокурора по Уралу. 20 декабря его представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Спустя всего полгода, в мае, стало известно, что Герасименко собрался на пенсию. В начале июня он покинул ведомство.

За время работы прокурора на Ямале СМИ неоднократно связывали его с различными скандальными историями. В частности, ему приписывали попытки притеснить бизнесмена Олега Ситникова. Также, по данным СМИ, Герасименко рыбачил в Таймырском заповеднике с экс-губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным и построил дачу на землях гослесфонда.