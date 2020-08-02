В селе под Тюменью взорвали единственный банкомат

В селе Першино Уватского района подорвали и ограбили банкомат «Сбербанка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Першино Уватского района (Тюменская область) подорвали и ограбили единственный банкомат. Об этом URA.RU заявил инсайдер, знакомый с ситуацией. По его словам, владельцы банка восстанавливать технику не собираются. В областном УВД информацию о преступлении косвенно подтвердили, пояснив, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

«Было совершено хищение денежных средств из банкомата одного из банков. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили агентству в областном главке.

Как сообщает инсайдер агентства, знакомый с ситуацией, техника принадлежит ПАО «Сбербанк». Якобы сначала банкомат подорвали, а затем забрали деньги. Он отметил, что восстанавливать его не собираются из-за опасений, что ситуация может повториться.

«Местные силовики не могут гарантировать, что банкомат снова не подорвут. Получается, что из-за этого люди будут лишены возможности пользоваться элементарным набором банковских услуг. Да даже деньги снять не смогут», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В ПАО «Сбербанк» URA.RU рассказали о том, что взорванный банкомат действительно принадлежит финансовой организации. «Инцидент подтверждаем. Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются», — уточнили в пресс-службе банка. Вопрос о том, останется ли после этого банкомат в селе Першино, остался без ответа.