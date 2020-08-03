Названы регионы, которые больше всего помогают бизнесменам

Регионы России запустили собственные меры поддержки бизнеса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Более 20 регионов России запустили собственные меры поддержки малых и средних предпринимателей. Среди них — Свердловская и Тюменская области.

«Наиболее популярные меры — снижение ставок по налогам на имущество, транспорт и земельный участок, а также послабления по арендной плате и льготные кредиты под 0,1—4,5%», — передают «Известия».

Так, в Свердловской, Иркутской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше — до 1,1 и 0,5%. Также власти регионов охотно предоставляют отсрочку по арендным выплатам за использование госсобственности. В ряде субъектов уменьшили стоимость патента для ИП: в Новгородской области установили ставку вдвое ниже, а в Тюменской — символическую сумму в 1 рубль вне зависимости от сферы деятельности на 2020 год. Программы льготного кредитования реализуются почти в каждом опрошенном регионе. Их ставки варьируются от 0,1 до 4,5%, а срок — до трех лет максимум. Региональные фонды поддержки бизнеса увеличили размеры субсидий и расширили возможности их целевого использования.

Помимо указанных регионов существенную помощь бизнесменам оказывают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калужской, Амурской областях, Тверской и Новгородской областях и в Крыму. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул, что региональные меры поддержки существенны, так как учитывают все нюансы трудностей бизнеса, тогда как «сверху» видна только общая картина. Глава палаты признает, что ранее бизнесу никогда не предлагалось столько мер поддержки. Ситуация непростая: по стране уже закрылись или ликвидируются 24% субъектов малого и среднего бизнеса, пока что не возобновили работу 9% компаний, а остальные предприятия уже работают и начали постепенно восстанавливаться и получать прибыль.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект о защите имущества и средств бизнесменов, пострадавшего от пандемии. Инициатива позволяет предпринимателям получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов.