Бизнесменам и пенсионерам разрешили взять отсрочки по долгам

Кредитные каникулы для пенсионеров продлятся два года, для бизнесменов — год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Госдума РФ в окончательном (третьем) чтении приняла законопроект «Единой России» о защите имущества и средств пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от пандемии. Инициатива позволяет пожилым людям и предпринимателям получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов.

«Мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий граждан. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников. Совокупный объем их задолженности составляет порядка 330 миллиардов рублей», — рассказал замсекретаря генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

Для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, закон предусматривает рассрочку по долгам до миллиона рублей на два года. Владельцам малого и среднего бизнеса предлагается давать рассрочку по долгам до 15 миллионов на срок до года. При этом закон запрещает приставам и коллекторам взыскивать имущество должников до 31 декабря 2020 года. Получить рассрочку можно во внесудебном порядке. Для этого достаточно написать заявление приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру.

«К третьему чтению мы скорректировали и расширили перечень долгов. Теперь рассрочку можно получить на все обязательные платежи, за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда», — подытожил Хинштейн.

Принятый депутатами законопроект продолжает череду социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку граждан и бизнесменов, которые пострадали от пандемии коронавируса. Ранее фракция предложила закон о кредитных каникулах — заемщик может рассчитывать на отсрочку платежей по потребительскому кредиту на полгода, если его доходы за прошедший месяц упали на треть и более.

Также единороссы предложили увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул. Раньше порог составлял 1,5 миллиона рублей и распространялся на 30% заемщиков. Теперь эта сумма увеличена до 2 или 4,5 миллиона рублей в зависимости от региона. «Мы сочли необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане, взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на кредитные каникулы. Наша задача — помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», — объяснял инициативу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также партия добилась реализации поручений президента России Владимира Путина, касающихся поддержки семей с детьми. В частности, с 1 июня в России в два раза вырос минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет — с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Тем, кто остался без работы во время декрета, пособия увеличат с 6 000 рублей до 13 503 рублей. По инициативе «Единой России» единовременную выплату в 10 000 рублей за каждого ребенка не могут взыскать в счет долгов родителей.

Кроме этого, кабмин поддержал инициативу единороссов распространить меры поддержки бизнеса на социально ориентированные НКО. Речь идет о выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника некоммерческого объединения, а также о льготном кредитовании и кредитных каникулах. При этом в регионах сохранится объем закупок у социально значимых НКО.

В ближайшее время Госдума также рассмотрит пакет поправок «Единой России» в Трудовой кодекс, регламентирующих удаленную занятость. А в настоящее время депутаты изучают законопроект, обеспечивающий неприкосновенность прожиточного минимума при взыскании долгов. В каждом районе он свой, но его сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда — это 12 130 рублей.

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