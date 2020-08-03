В ЯНАО растет число больных COVID-19 в тяжелом состоянии

На Ямале известно о 11 431 случае коронавируса Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 92 человека, что является самым низким значением с середины июня. При этом за день в регионе существенно выросло число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«4 августа в ЯНАО подтверждено 92 новых случая заболевания COVID-19. 440 пациентов госпитализировано, 21 пациент — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом», — говорится в сообщении оперштаба. Сутками ранее власти отчитывались о 17 ямальцах, которые тяжело переносят инфекцию. В предыдущие несколько дней число таких пациентов то незначительно повышалось, то понижалось, оставаясь в среднем в пределах 16 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Ноябрьске, где заразились 28 горожан. Следом идет Тарко-Сале с 15 новыми заболевшими. В Салехарде инфекцию подхватили 13 человек, в Губкинском — 10. Рекордно низкое число заразившихся в Новом Уренгое, который остается лидером по числу выявленных случаев коронавируса. За сутки там заболели шесть человек. Столько же случаев выявили в Надыме, чуть меньше — четыре — в Лабытнанги. По два человека заразились в Пурпе, Тазовском и Аксарке. Один пациент обнаружен в Уренгое.

За время пандемии в ЯНАО выявлен 11 431 случай коронавируса. 79 человек с подтвержденной инфекцией скончались. 9 004 пациентов полностью вылечились. Власти округа отмечают положительные тенденции, выздоровевших в регионе уже около 75%.

ЯНАО постепенно приближается к отмене карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе снизился до 0,89. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа снятия ограничений коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. При этом ЯНАО вышел на первое место в России по распространению коронавируса. В округе на 100 тысяч человек зафиксировано больше 2100 заражений.

Власти региона начали постепенно смягчать ограничения, разрешив жителям посещать тренажерные залы и бассейны. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.