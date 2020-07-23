Председателем Шадринской гордумы на 1,5 месяца избран Владимир Шмаков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым председателем Шадринской городской думы (Курганская область) избран депутат Владимир Шмаков. Об этом URA.RU сообщил председатель местного отделения «Справедливой России» Александр Бухаров, который присутствовал на внеочередном заседании думы, созванном ради выборов спикера.

По словам Бухарова, на пост спикера выдвигались два кандидата — депутаты Владимир Шмаков и Константин Колбин, но последний даже не присутствовал на заседании. «За Шмакова — 17 голосов, за Колбина — один голос. Два депутата отказались голосовать. Четверо отсутствовали», — рассказал Бухаров.

«Шмакову депутаты задавали вопросы, но ни на один он не ответил», — рассказал URA.RU шадринский правозащитник Александр Андрюков, который также присутствовал на заседании. Кроме того, на выборы спикера гордумы пришли председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов и глава города Виктор Ермишкин. В пресс-службе администрации Шадринска подтвердили URA.RU, что по результатам голосования председателем думы избрали Шмакова.

Экс-председатель Шадринской гордумы Анатолий Черных сообщил, что он не был на заседании и узнал о результатах от корреспондента URA.RU. «Я не участвую в незаконных заседаниях», — пояснил он. Комментируя избрание председателем Шмакова, Черных заявил, что у него «нет слов»: «Депутаты перегнули палку. Считаю, что они унизили шадринцев, избрав человека, который к Шадринску никакого отношения даже не имеет, он здесь не живет. Этот человек, которого обвинили в избиении своей жены. Я думаю, шадринцы этот выбор не одобрят».

Также Черных заявил, что вообще не понимает, для чего проводились выборы: «Депутаты вполне могли наделить полномочиями исполняющего обязанности председателя Александра Савина, который сейчас является заместителем председателя». Собеседник URA.RU напомнил, что 30 июля дума уйдет на каникулы, а в сентябре изберут новый состав думы. Черных привел в пример Курганскую городскую думу, председатель которой Сергей Руденко ушел в отставку весной 2019 года, и оставшиеся полгода до выборов его заместитель Игорь Прозоров исполнял обязанности председателя. Получить комментарии Шмакова не удалось — его телефона нет в распоряжении URA.RU.

Черных отправили в отставку 16 июля по инициативе Ермишкина. Экс-спикер назвал такое решение незаконным и написал заявления в правоохранительные органы. Сейчас он выдвинулся в новый созыв гордумы от КПРФ.