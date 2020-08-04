Многодетные семьи со школьниками получат единовременные выплаты к 1 сентября
Предприниматели и многодетные семьи со школьниками получат дополнительные деньги — ЯНАО обогнал Москву по коронавирусу — нефтепродукты попали в реку — жители выступили против строительства хоккейного корта возле котельной. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
Ямальский губернатор поможет бизнесу, многодетные семьи со школьниками получат выплату к 1 сентября
- Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал субсидию для предпринимателей, которые пострадали от пандемии коронавируса. На деньги претендуют собственники тех предприятий, работа которых была ограничена в карантин.
- Школьники из многодетных семей ЯНАО получат единовременную выплату к началу учебного года. Ее размер составит почти четыре тысячи рублей.
Ямал вышел на первое место по коронавирусу
- ЯНАО вышел на первое место в России по распространению коронавируса. В регионе на 100 тысяч человек зафиксировано больше 2100 заражений. Округ обогнал Москву, где подтвердили 1946,2 зараженных на 100 тысяч.
В Надымском районе нефтепродукты попали в реку
- Природоохранная прокуратура ЯНАО проверит информацию о разливе нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе. По предварительным данным, к инциденту причастно дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа».
Строительство хоккейного корта рядом с котельной возмутило ямальцев
- Жители села Горки Шурышкарского района ЯНАО собрали подписи за перенос места строительства открытого хоккейного корта, который хотели возвести рядом с местной угольной котельной. Строительство объекта было включено в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды».
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