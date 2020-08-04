04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 5 августа. Нефть попала в реку, бизнесмены и школьники получат новые выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетные семьи со школьниками получат единовременные выплаты к 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматели и многодетные семьи со школьниками получат дополнительные деньги — ЯНАО обогнал Москву по коронавирусу — нефтепродукты попали в реку — жители выступили против строительства хоккейного корта возле котельной. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальский губернатор поможет бизнесу, многодетные семьи со школьниками получат выплату к 1 сентября

Ямал вышел на первое место по коронавирусу

В Надымском районе нефтепродукты попали в реку

Строительство хоккейного корта рядом с котельной возмутило ямальцев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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