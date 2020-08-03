ЯНАО стал лидером по заболеваемости коронавирусом в России

Ямал обошел Москву по распространению COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на первое место в России по распространению коронавируса. В регионе на 100 тысяч человек зафиксировано больше 2100 заражений. Об этом свидетельствуют данные центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ.

Коэффициент заболеваемости в ЯНАО заметно вырос за последнюю неделю. Тогда он равнялся 1961, теперь составляет 2110,4. Из-за этого округ выбился в лидеры по стране, обогнав Москву, где коэффициент равен 1946,2. Регион заметно опережает соседей по Уральскому федеральному округу. Ближайший к Ямалу Ханты-Мансийский автономный округ идет на шестом месте по России с коэффициентом 1017,7. Средний показатель заболеваемости COVID-19 по УрФО сейчас составляет 561,3.

При этом по общему числу заболевших ЯНАО не входит даже в первую десятку по стране. По последним данным, в регионе подтверждено 11 339 случаев коронавируса. Округ обходят Челябинская область (11 523), ХМАО (16 843), Санкт-Петербург (31 945) и другие регионы. Безоговорочным лидером остается Москва, где за время пандемии зафиксировали 243 406 случаев заболевания.

За все время эпидемии от COVID-19 вылечились 8 600 жителей Ямала. Власти отмечают позитивные тенденции, выздоровели уже около 75% заболевших. Жертвами вируса стали 79 человек. В конце прошлой недели о подхваченной инфекции сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.