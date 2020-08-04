04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 5 августа. Медики не получили денег за коронавирус, в Березниках снимают с выборов независимых кандидатов

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Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, лунгин павел
Кинорежиссер Павел Лунгин анонсировал съемки около 10 фильмов на территории Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Махонин в Москве встретился с кинорежиссером Павлом Лунгиным — в Березниках на выборы не пускают кандидатов — медики не получили выплаты за работу с пациентами с COVID — на трассе до Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

Стали известны подробности визита Махонина в Москву

В Березниках на выборы не пускают независимых кандидатов

  • Кандидатам на выборы в березниковскую гордуму отказывают в регистрации «по формальным признакам». Рабочая группа по проверке подписей при территориальной избирательной комиссии Березников признала недействительными подписные листы, сданные шестью независимыми кандидатами.

Медики пермской больницы не получили «коронавирусные» выплаты

  • Сотрудники детской клинической больницы № 13 в Перми планируют обратиться в прокуратуру из-за того, что им не выплатили положенные выплаты за работу с инфицированными больными. Медперсонал, контактировавший с зараженными пациентами, не получил выплаты за июнь.

Из-за сломанного светофора на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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