Кинорежиссер Павел Лунгин анонсировал съемки около 10 фильмов на территории Пермского края
Махонин в Москве встретился с кинорежиссером Павлом Лунгиным — в Березниках на выборы не пускают кандидатов — медики не получили выплаты за работу с пациентами с COVID — на трассе до Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
Стали известны подробности визита Махонина в Москву
- Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа встретился в Москве с кинорежиссером Павлом Лунгиным. По результатам встречи было решено, что в крае в ближайшие два года будет снято около десяти фильмов.
В Березниках на выборы не пускают независимых кандидатов
- Кандидатам на выборы в березниковскую гордуму отказывают в регистрации «по формальным признакам». Рабочая группа по проверке подписей при территориальной избирательной комиссии Березников признала недействительными подписные листы, сданные шестью независимыми кандидатами.
Медики пермской больницы не получили «коронавирусные» выплаты
- Сотрудники детской клинической больницы № 13 в Перми планируют обратиться в прокуратуру из-за того, что им не выплатили положенные выплаты за работу с инфицированными больными. Медперсонал, контактировавший с зараженными пациентами, не получил выплаты за июнь.
Из-за сломанного светофора на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка
- На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Суксуна образовалась многокилометровая пробка из-за неработающего светофора, который должен регулировать реверсивное движение. По данным «Яндекса», пробка со стороны Екатеринбурга растянулась минимум на 12 километров.
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