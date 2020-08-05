Несмотря на увеличение госдолга, зарплата Фургала осталась прежней — более 820 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Госдолг Хабаровского края за время правления губернатора Сергея Фургала вырос на 8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ.

«С 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей», — приводит «D-News» данные министерства. Отмечается, что в 2014 году долг составлял 15,42 млрд рублей. Несмотря на увеличение госдолга, зарплата Фургала осталась прежней — более 820 тысяч рублей.

«В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края. Серьезные проекты и социальные, в том числе, на 80 процентов финансируются центром. Скоро все встанет — и бизнес, и здравоохранение, и образование», — цитирует Transsib-info спикера краевого парламента Ирину Зикунову.

С 2018 по 2020 год рост госдолга усугублялся кризисом в лесозаготовительной сфере. С 1 января в России действует пошлина на экспорт круглого леса, которая стимулировала производителей экспортировать лес с высокой добавленной стоимостью. Итогом оказалось падение цен на внешних рынках, что разорило 60% лесопильных заводов ДФО. Промышленники обращались к Фургалу с просьбой создать льготы в лесозаготовительной сфере. Однако таких мер губернатор не принял.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. 10 июля суд санкционировал его арест. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он заявил, что к протестам в Хабаровске, которые проходят с 11 июля, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.