Стрелков назвал худший сценарий для отношений РФ и Белоруссии

Игорь Стрелков считает, что отношения между Россией и Белоруссией могут стать еще хуже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия променяла «братские» отношения на «партнерские» говорит об обострении отношений между Минском и Москвой. Однако дела между странами могут пойти еще хуже, если нынешний глава республики потеряет свой пост, заявил в разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Лукашенко практически прямо заявил, что Россия уже на „союзник“, а „партнер“. На дипломатическом языке это очень много значит. Думаю, что отношения будут ухудшаться. Не считаю, что Лукашенко поступил правильно. Но российские власти тоже совершают действия, которые провоцируют его», — объяснил собеседник агентства.

Стрелков считает, что отношения могут ухудшиться еще сильнее после выборов президента в Белоруссии, если пост займет один из оппозиционных кандидатов. «Я говорю про Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светлану Тихановскую. Люди, которые в случае прихода к власти окажутся ничуть не лучше по отношению к России, чем представители киевской хунты образца 2014 года», — объяснил URA.RU Стрелков. По его словам, у белорусских оппозиционеров такая же риторика, какая была у украинских политиков шесть лет назад.

Что касается задержанных в Белоруссии россиян, Стрелков ответил, что никого среди них не узнал. Но если Лукашенко решиться выдать арестованных граждан РФ украинской стороне, то это будет предательство, уверен экс-министр обороны ДНР. «Минску не следовало бы так поступать. Это будет во всех смыслах предательство русских людей. Но как поступит Лукашенко в данном случае, я не знаю», — резюмировал Стрелков.

Отношения между Россией Белоруссией обострились после того, как под Минском задержали россиян, которых республиканские силовики приписали к наемникам частной военной компании «Вагнер». Арест 33 граждан России произошло за полторы недели до выборов президента Белоруссии, передает RT.

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