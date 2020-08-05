05 августа 2020
04 августа 2020

В крупном строймаркете Тюмени убили покупателя. Винят сотрудников магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в магазин Леруа Мерлен. Тюмень, очередь
Тюменца придавило в строймаркете Леруа Мерлен 4 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Тюмени погиб в одном из строймаркетов — его придавило плитами ОСБ. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. Жена погибшего днем ранее заявила в соцсетях о том, что речь идет о магазине стройматериалов Леруа Мерлен.

«По предварительным данным, мужчина приехал в торговый центр и купил стройматериалы. В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину. В какой-то момент, погрузчик повело в сторону и плиты упали на покупателя, находившегося рядом. Со множественными переломами мужчина был доставлен в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось», — пояснили в пресс-службе регионального управления СК.

Днем ранее жена погибшего тюменца Анастасия Попова в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» пыталась найти свидетелей происшествия. Она заявила, что администрация магазина Леруа Мерлен, в котором погиб мужчина, пытается скрыть подробности инцидента. «Леруа не хочет портить свою репутацию и не дает никаких комментариев. Погиб мой муж. Я написала сюда, чтобы узнать что-либо от свидетелей происходящего, если таковые имеются», — написала она в комментариях к своей публикации.

В Леруа Мерлен направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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