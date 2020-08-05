Мужчина избил старушку лопатой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Целинного района (Курганская область) избил лопатой односельчанку, после чего изнасиловал ее. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, пьяный мужчина ночью проник в дом односельчанки 1940 года рождения. «Используя с целью подавления возможного сопротивления взятую на месте происшествия лопату, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове и телу, после чего совершил изнасилование последней», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие родственники задержали мужчину и удерживали его до приезда полицейских. В это время пенсионерке оказали первую медицинскую помощь.

Мужчина был арестован. Курганца 1987 года рождения обвиняют в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело было направлено в суд