Подельник экс-мэра Челябинска отказался сотрудничать с силовиками

Евгению Пашкову продлили срок содержания в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлили до 10 октября срок содержания под стражей бывшему руководителю управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову, проходящему соучастником по делу о получении взяток с экс-мэром Евгением Тефтелевым. В отличие от бывшего градоначальника, он отказался от сотрудничества с силовиками, передает корреспондент URA.RU.

«Деятельность Пашкова носила латентный характер и выявлена лишь оперативным путем. Несмотря на доказательства, он не признал вину. На свободе может скрыться от следствия», — объяснил следователь.

Пашков не согласился с силовиком. «В период следствия я дал правдивые показания и частично признал свою вину», — сказал он. Его адвокаты просили заменить меру пресечения на домашний арест в квартире сестры экс-чиновника Ларисы Пашковой. Они приобщили к делу истекший загранпаспорт обвиняемого, справку его жены, которая находится в декрете и иных доходов не имеет, а также справку об его доходах в 67 тыс. рублей, справки об инвалидности родителей. Поручителями Пашкова также готовы выступить депутат Центрального райсовета Вадим Дадаева и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Николай Запьянцев.

По версии следствия, Тефтелев и Пашков получили взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт на строительство школы. ФСБ задержала экс-чиновников в декабре 2019 года в Магнитогорске.

Тефтелев заключил досудебное соглашение, дав показания на чиновников мэрии, бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-начальника правительственной ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой. Его выпустили из СИЗО под домашний арест, который он отбывает на даче у друга Михаила Морковина.