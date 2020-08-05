Шумков обвинил шумихинских чиновников в лени Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что перебои с водой, которые наблюдались в муниципалитетах региона в июле, вызваны недоработками местных чиновников. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram по итогам поездки в Шумиху, жители которой несколько недель сидели без воды.

«По водоснабжению. Типичный пример уездного головотяпства и лени», — заявил Шумков. Он обратил внимание, что местные сети модернизировали в 2013 году за счет областного бюджета. «А дальше как часто бывает: одни за пять лет так и не удосужились довести до ума документы по размещению водозабора, другие не сочли нужным доработать сами объекты — водоочистка, резервное питание», — считает глава региона.

Шумков заявил, что должностные лица не обращали внимания на незаконные врезки в водопровод, из-за которых вырос разбор воды и снизилось давление в трубах. Также он возмутился, что чиновники, несмотря на прогнозируемую жару, не позаботились о наличии резервных насосов. «Когда одновременно „хлопнуло“ четыре насоса, не смогли в полной мере обеспечить подворовой подвоз воды, включая стариков и ветеранов», — написал он. Губернатор считает, что ситуация исправилась лишь после того, как в Шумиху приехало областное руководство.

9 июля жители Шумихи остались без воды из-за аномальной жары, ранее сообщало URA.RU. В городе вышли из строя насосы четырех скважин. При этом до конца июня жителям Шумихи приходилось мыться по графику. Восстановить водоснабжение удалось лишь 24 июля. Подобные проблемы наблюдались и в ряде муниципалитетах.