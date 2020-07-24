Курганский глава отругал жителей, которых оставили без воды

Сергей Максимовских удивился агрессии горожан и был недоволен критикой власти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Шумихинского района Сергей Максимовских удивился агрессии жителей Шумихи в адрес властей и был недоволен критикой администрации. Об этом он 24 июля сообщил в своем аккаунте в соцсетях. Последние две недели во время аномальной жары горожанам пришлось жить без воды из-за коммунальной аварии.

«Много обращений получили мы в свой адрес от жителей города по данному вопросу [проблемы с водой], в основном негативных. Чем вызвана такая агрессия и ненависть к сотрудникам администраций, мне непонятно», — рассказал Максимовских. По его мнению, проблемы с водоснабжением показали, насколько озлоблены местные жители. «Чтобы ты не сделал, все не то и не так», — добавил он.

Тем, кто обвиняет чиновников в безделье и воровстве, Максимовских предложил устроиться на работу в администрации и обратиться в полицию. «Я еще могу понять критику жителей, которые не имеют опыта работы в госорганах, но когда критикуют граждане, много лет проработавшие в администрации района и знающие деятельность органов власти изнутри, возникает удивление», — отметил он.

9 июля жители Шумихи остались без воды из-за аномальной жары. В городе вышли из строя насосы четырех скважин. На восстановление понадобились несколько недель и помощь областных властей. 24 июля водоснабжение было восстановлено и подавалось в штатном режиме. Из-за проблем с насосами до конца июня жителям Шумихи приходилось мыться по графику.