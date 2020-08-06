Адвокат потерпевших оценил слова Ефремова о «раздвоении личности»

Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находится в здравом уме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Заявление актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, о том, что в момент аварии за него действовало альтер эго, в суде не оценят. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Как рассказал Добровинский, вместе с Ефремовым они пять часов смотрели видео, где зафиксирован момент ДТП. После этого адвокат спросил актера, узнает ли тот себя. Ефремов ответил отрицательно и заявил о раздвоении личности. «Это раздвоение, конечно, очень интересно с точки зрения его самого, но с точки зрения правосудия, я боюсь, что доказать это будет сложно», — иронично поделился с «Пятым каналом» Добровинский. При этом он напомнил, что уже было проведено исследование, в ходе которого было установлено, что Ефремов находится в здравом уме.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

Актер заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались. На судебном заседании, которое прошло 5 августа, Ефремов отказался признать вину, так как, по его словам, он ничего не помнит о той ночи. Пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом до января 2021 года, напоминает «Дни.ру». За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы.

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