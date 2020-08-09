Рост тарифов ЖКХ необходим для стабильной работы коммунальных служб. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
«Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг», — цитирует Киселева «Комсомольская правда».
Киселев считает, что цифры в квитанциях россиян растут понемногу, на 4% в год. Это обусловлено низким ростом инфляции в стране. «Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования начнутся аварии», — подчеркнул специалист. Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики Ирина Генцлер полагает, что россияне не до конца понимают, за что они платят. «Раздражение людей, которым каждый год приходится платить все больше, понятно. Но, полагаю, оно возникает, потому что народ не видит, за что он платит. А если вникнуть в вопрос, окажется, что большая часть ресурсных компаний не получают достаточно денег для обновления своих сетей», — сказала она, добавив, что даже на оперативную деятельность предприятиям не хватает средств.
Тарифы ЖКХ повысили 1 июля текущего года. Минимальный рост оказался в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Чеченской республике — 6,5%. Ожидается, что во втором полугодии тарифы вырастут еще на 4%.
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