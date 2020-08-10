Россиянам дали неделю, чтобы получить деньги за отдых на родине

Получить кешбэк за туры по России можно будет до 28 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Получить кэшбек по программе поддержки внутреннего туризма можно будет в течении одной недели — с 21 по 28 августа. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени», — приводят слова Чернышенко «Известия». По его словам, компенсацию расходов за отдых смогут получить порядка 3 млн россиян.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что туристам могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить кэшбек, россиянин должен бронировать поездку у туроператора, который входит в список участников программы, а саму путевку нужно приобретать через интернет. В список регионов за отдых в которых возвращают деньги вошли Алтайский край, Калининградская область. Крым, Краснодарский край и Ставропольский край. В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие более 1 тысячи туроператоров и 2,5 тысячи гостиниц, предает « Федеральное агентство новостей ».

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