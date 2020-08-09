Власти Кургана закрыли парковку у ТЦ из-за спора с его владельцем

В Кургане перекрыта парковка перед ЦУМом. Знак и перекопанная дорога не позволяют покупателям припарковать автомобили. Причина может быть в конфликте властей с владельцами торгового центра. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры.
«Второй месяц парковка перегорожена, но работы не ведутся. Арендаторы несут убытки, потому что снизился поток покупателей», — пояснил один из источников. Он добавил, что парковка принадлежит администрации города, которая по официальной версии закрыла парковку на ремонт.
Представители бизнеса рассказали журналисту URA.RU, что руководство ЦУМа собирало подписи под обращением в мэрию. «В обращении просили ускорить ремонт, но получали отписки — ждите», — уточнил представитель предпринимателя.
По версии другого инсайдера, причина в возникшем конфликте между властями и владельцами ЦУМа (ОАО «Зауральский торговый дом»). «Их хотели обязать убирать также территорию возле филармонии, но они отказались. Вот теперь власти оказывают давление таким образом», — поделился источник.
Получить комментарии у руководства ЦУМа Петра Важенина (ему принадлежит 65% акций ОАО) URA.RU не удалось — на звонки в приемную никто не отвечал. В областной филармонии директор Виктор Антипин ответил агентству, что учреждению принадлежит территория в 5 метрах от здания, все остальное в ведении мэрии. В пресс-службу администрации направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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