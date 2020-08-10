Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на протесты после выборов в городах страны вышли наркоманы и пьяницы. Об этом белорусский лидер рассказал в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 24».
Лукашенко признал, что в ходе простестов силовики задержали несколько тысяч человек. «Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали. Около трех тысяч, почти половина в Минске. Обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!», — заявил Лукашенко.
Между тем, еще днем белорусский лидер заявлял, что день голосования стал праздником для жителей страны, а последующая после публикации официальных экзитполов волна несанкционированных акций — результат работы иностранных граждан, в том числе россиян. Протесты в стране начались в знак несогласия с официальными результатами выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Штаб Тихановской не признал итоги выборов главы Белоруссии. По их данным, за домохозяйку во всех регионах республики проголосовали от 70% до 90% избирателей, передает телеканал 360.
В столице и других городах страны продолжаются акции протеста, полиция использует против них светошумовые шашки и стреляет резиновыми пулями. несколько десятков человек получили серьезные травмы.