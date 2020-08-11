Малые партии начали оттягивать голоса и деньги у КПРФ

В КПРФ недовольны соседством с КПСС в избирательном бюллетене Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) и Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР), перешли в статус партий-спойлеров. С таким заявлением на пресс-конференции выступила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Свое заключение эксперт сделала, проанализировав активность коммунистов во время предвыборной кампании-2020.

«Они становятся сполейрами (не стремятся к победе, а просто отнимают электорат у похожих по идеологии оппонентов — прим. ред), теряют актуальность. Означает ли это, что текущая кампания станет для них последней — зависит только от них. Возможно, они сделают выводы», — отметила Булгакова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Получить оперативный комментарий в КПСС не удалось. В КПРК агентству ответили, что не согласны со стастусом спойлера. «Партия-спойлер не ведет политической борьбы между кампаниями, не добивается никаких результатов. А у нас шесть фракций в Заксобраниях регионов и около 300 муниципальных депутатов», — прокомментировали там.

Обе партии зарегистрировали своих кандидатов в трех регионах России, где 13 сентября будут выбирать депутатов парламентов.По словам источника агенства, участие КПСС в выборах в заксобрание ЯНАО привело в конфликту с КПРФ. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах Ямала. «В окружном КПРФ возмущены тем, что КПСС стоит выше их партии в избирательном бюллетене. Дошло и до курьеза, реквизиты КПСС и КПРФ перепутали даже в банке, в котором открыты избирательные фонды партий», — рассказал инсайдер. Подтвердить эту информацию в окружном избиркоме не удалось — там не ответили на звонок. В открытой финансовой отчетности партий эти данные также не указаны.

Ранее URA.RU писало, что в этом году на выборах активную роль играют четыре новых политических объединения, зарегистрированных Минюстом РФ в 2020 году: «За правду», «Новые люди», «Партия прямой демократии» и «Зеленая альтернатива». По версии источников URA.RU, Кремль за год до выборов в Госдуму проводит эксперимент, смогут ли новые игроки заменить старые непарламентские партии, которые оказались неэффективными в расколе оппозиционного электората.

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