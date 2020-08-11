В Европе отказались от российской вакцины против коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
В Европе усомнились в качестве российской вакцины от COVID-19 Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу. Это связано с тем, что препарат требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности, заявил представитель немецкого Минздрава.

«Для допуска вакцины в Европу нужны доказательства эффективности и безопасности, полученные в ходе третьей фазы клинических исследований. Российский препарат эту фазу не прошел», — цитирует News.ru сотрудника Минздрава Германии со ссылкой на Redaktionswerk Deutschland. Также он добавил, что Берлин не ведет переговоры с Москвой о развитии вакцины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утром 11 августа в России была зарегистрирована вакцина он коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Российская вакцина стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. При этом, как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат уже получил российский патент около двух месяцев назад. Также подана заявка на получение международного патента — ее рассмотрят 150 стран.

На появление первой вакцины от коронавируса также отреагировали в США. Помощник американского лидера Келлиан Конуэй заявила, что американские стандарты являются более жесткими, чем российские, и Федеральное управление по лекарственным средствам США не позволило бы устанавливать такие короткие сроки для тестирования препаратов, как в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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