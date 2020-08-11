В Европе отказались от российской вакцины против коронавируса

Зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу. Это связано с тем, что препарат требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности, заявил представитель немецкого Минздрава.
«Для допуска вакцины в Европу нужны доказательства эффективности и безопасности, полученные в ходе третьей фазы клинических исследований. Российский препарат эту фазу не прошел», — цитирует
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утром 11 августа в России была зарегистрирована вакцина он коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Российская вакцина стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. При этом, как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат уже получил российский патент около двух месяцев назад. Также подана заявка на получение международного патента — ее рассмотрят 150 стран.
На появление первой вакцины от коронавируса также отреагировали в США. Помощник американского лидера Келлиан Конуэй заявила, что американские стандарты являются более жесткими, чем российские, и Федеральное управление по лекарственным средствам США не позволило бы устанавливать такие короткие сроки для тестирования препаратов, как в РФ.
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