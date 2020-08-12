Назван топ-5 профессий с самой большой зарплатой

Больше всех в России зарабатывают барберы, стоматологи, замерщики, прорабы и машинисты экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».
«Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса. За 6 лет их зарплата выросла почти в полтора раза. На втором месте оказались стоматологи (60,5 тысячи в месяц). Их зарплаты выросли почти на 20%.
Третьи в топе профессий с высокими зарплатами замерщики, работающие в строительных и мебельных компаниях. Сейчас они получают 60 тысяч рублей (в среднем по России). Зарплаты прораба в России увеличилась за 6 лет на 14% — до 58,6 тысячи рублей. Замыкает рейтинг профессия машиниста экскаватора. Он получает в среднем 56,9 тысячи рублей.
В Свердловской области больше всех зарабатывают парикмахеры (51,3 тысячи рублей), барберы и энергетики (47,9 тысячи). Также зарплаты выросли у автослесарей (49,7 тысячи) и мастеров маникюра (49,2 тысячи).
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали, что специалисты в сфере IT-технологий и образования могут претендовать на самую высокую зарплату в августе. Они могут заработать до 150 тысяч рублей в месяц. 300 тысяч предлагают врачу-стоматологу с опытом работы не менее трех лет.
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