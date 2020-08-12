Оппозицию обвинили в неумении продвигать кандидатов в губернаторы

«Яблоко» и эсеры провалили кампании по сбору подписей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционные партии не умеют пользоваться муниципальным фильтром, чтобы выводить своих кандидатов на выборы губернаторов. Об этом на круглом столе, посвященном единому дню голосования 13 сентября, заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. В качестве примера эксперт привел две скандальные ситуации в Пермском крае и Архангельской области

По словам Гусева, в Архангельске партия «Яблоко» сумела найти сильного кандидата в губернаторы Олега Мандрыкина, возглавлявшего экологический протест в Шиесе. «Это известный в регионе человек, он мог набрать хороший процесс. Но процедура сбора подписей была организована из рук вон плохо — хотя, по моим данным, им были готовы помочь даже единороссы», — отметил президент консалтингового агентства. В самом «Яблоке» снятие Мандрыкина с выборов объяснили давлением властей.

По той же причине, считает Гусев, провалилась и кампания экс-кандидата на пост губернатора Пермского края от «Справедливой России» Александра Репина. Но источники URA.RU утверждали, что Репин согласился снять кандидатуру после разговора с врио главы региона Дмитрием Махониным, в обмен на лояльность к своему бизнесу. Отмечалось, что Репин, в случае прохождения муниципального фильтра, мог претендовать на второй тур выборов. «Муниципальный фильтр создан для развития партийной системы. Он стимулирует партии вербовать сторонников, но они не пользуются этим, а потом все валят на административный ресурс», — заключил Гусев.

Прямые выборы губернаторов пройдут 13 сентября в 18 субъектах РФ. Желание возглавить регионы изъявило 147 претендентов, что на 25 человек больше, чем во время предыдущей кампании в тех же субъектах.

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