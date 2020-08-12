СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

Задержанные в Белоруссии российские бойцы ЧВК «Вагнера» могут быть переданы РФ до конца недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне уже в ближайшее время, возможно до конца недели», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что задержанные будут переправлены в Россию воздушным путем.
В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россияна, предположительно, работающих на ЧВК «Вагнера». Они подозревались в прибытии в страну с целью дестабилизировать обстановку. Позднее Писатель Захар Прилепин рассказал URA.RU, что среди задержанных есть те, с кем он воевал на Украине, а Киев просил Минск выдать некоторых бойцов, которых подозревают в военных преступлениях на Донбассе.
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