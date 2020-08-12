12 августа 2020

Вице-премьер РФ Трутнев заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Тест на коронавирус Юрия Трутнева дал положительный результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя правительства, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заразился коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь чиновника.

«Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя вице-премьера. По его словам, сейчас политик находится на самоизоляции.

Если диагноз подтвердится, Трутнев продолжит работу в дистанционном режиме. Формат участия политика в мероприятиях на Дальнем Востоке определят после сдачи повторных анализов. Ранее, напомним, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин будет находиться на Дальнем Востоке с 13 по 18 августа. В рамках рабочей поездки он вместе со своими приближенными из правительства РФ, в число которых должен был войти Трутнев, посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...