Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Александра Лукашенко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Толпы митингующих в Белоруссии на 90% состоят из безголовых людей, которым заплатили. Такое мнение выразил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, уроженец Челябинской области Александр Тихонов.

Комментируя акции протеста, которые начались сразу после выборов 9 августа, он заявил о недопустимости нападения на правоохранителей. «Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить как собак. Если вы вышли на улицу — хорошо. Идите спокойно, поднимите транспаранты, напишите на них, в чём Лукашенко не прав, — цитирует Тихонова Sport.24.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После закрытия участков в республике начались массовые протесты. Люди требуют проведения новых выборов главы Белоруссии. Ранее сообщалось, что в Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста.

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