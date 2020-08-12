12 августа 2020
11 августа 2020
10 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 13 августа. Мэр Губкинского снялся с выборов, на Пуровском мосту завершились основные работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Мэр города Губкинский Андрей Гаранин снялся с выборов из-за проблем со здоровьем Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Эксперты предрекают победу единороссов — глава Губкинского отказался от участия в выборах — Пуровский мост почти достроили — в Ноябрьске появится распределительный пункт для вакцины от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Политологи предрекают победу «ЕР» на выборах в ЗС округа

Один из кандидатов в ЗС округа отказался от борьбы

На строительстве Пуровского моста прошли основные работы

  • Строители моста через реку Пур завершили решающий этап работ, они полностью собрали конструкцию пролетов сооружения и проводят гидроизоляцию сооружения. Мост обязуются сдать до конца 2020 года.

Ноябрьск станет перевалочным пунктом для новой вакцины от COVID

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...