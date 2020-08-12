Мэр города Губкинский Андрей Гаранин снялся с выборов из-за проблем со здоровьем
Эксперты предрекают победу единороссов — глава Губкинского отказался от участия в выборах — Пуровский мост почти достроили — в Ноябрьске появится распределительный пункт для вакцины от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:
Политологи предрекают победу «ЕР» на выборах в ЗС округа
- Эксперты посчитали, что в законодательное собрание ЯНАО по итогам выборов 11 — 13 сентября большинство мандатов снова достанется «Единой России». ЛДПР достанется 1-2 места, коммунисты смогут рассчитывать лишь на одно место.
Один из кандидатов в ЗС округа отказался от борьбы
- Мэр города Губкинский Андрей Гаранин решил не участвовать в выборах в окружное законодательное собрание из-за проблем со здоровьем.
На строительстве Пуровского моста прошли основные работы
- Строители моста через реку Пур завершили решающий этап работ, они полностью собрали конструкцию пролетов сооружения и проводят гидроизоляцию сооружения. Мост обязуются сдать до конца 2020 года.
Ноябрьск станет перевалочным пунктом для новой вакцины от COVID
- Первым из городов ЯНАО, в который поступит вакцина от коронавируса, станет Ноябрьск. Препарат привезут в региональный центр профилактики и борьбы со спидом (Центр СПИД), а уже оттуда будут распределять по медучреждениям округа.
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