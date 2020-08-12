В Курганской области ухудшается ситуация с коронавирусом

Всего в регионе обнаружили 2578 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 13 августа подтвердились 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в области приближается к единице, что мешает местным властям вводить новые послабления.

«На 13 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 20 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Притобольном, Куртамышском и Варгашинском районах.

На 13 августа коэффициент распространения инфекции в области составил 0,95. В предыдущие дни он был ниже 0,8, и власти успели снять некоторые ограничения. Для следующего этапа необходимо, чтобы он не превышал 0,5 четыре дня подряд, было не меньше 207 свободных коек для больных COVID-19 и ежедневно тестировалось не менее 70 человек на 100 тысяч. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего в регионе с начала эпидемии было выявлено 2578 заболевших. Из них: 2082 человека выздоровело, 12 человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.