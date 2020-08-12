Коронавирус подтвержден у 6705 жителей Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 августа, — 246-й день с момента выявления коронавируса и 156-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 902 701 (+5 102) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6705 (+68) человек, выздоровело 4 768 (+46) пациентов, зафиксировано 295 летальных исходов (180 — непосредственно от COVID-19).

Коронавирусом стали заражаться чаще. Коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился до 0,97 (11 августа — 0,96). Ежесуточный прирост новых больных COVID-19 составил 1%. Вирус выявлен во всех муниципалитетах Пермского края, кроме Косинского муниципального округа. Больше всего заразившихся из в Перми — 4170 человек.

COVID-19 выявили в детском лагере. Коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников детского лагеря «Дружба», расположенного в Березниках. Сейчас сотрудники лагеря, также как и контактировавшие с ними лица, отстранены от работы и изолированы. Сколько именно сотрудников заразились — не уточняется. При этом на сайте учреждения сообщается, что с 13 августа лагерь готов к приему детей.

Пермские больницы закрыли на карантин из-за коронавируса. Заражение выявлено в отделении экстренной хирургии городской клинической больницы № 2 имени Граля. Также COVID-19 подтвержден у пациентов терапевтического отделения больницы имени Тверье. В обоих случая коронавирус подтвержден у трех человек .

Пермяки массово проверяют себя на антитела к коронавирусу. Всего в Пермском крае проведено более 69 тысяч тестов с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА) . Выяснилось, что у 7,1% жителей региона (около 5 тысяч человек), который сдали тест, уже есть иммунитет к коронавирусу. Также в регионе официально подтверждено 6705 случаев заражения коронавирусом.

Пермякам разрешили посещать бассейны и сауны при них. Также в регионе введены и другие послабления карантина. В частности, разрешена работа кафе и ресторанов с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора и расстановкой столов на расстоянии полутора метров друг от друга. При этом работа фудкортов, а также проведение массовых мероприятий и банкетов в заведениях общепита до сих пор остаются под запретом. Также запрещена работа обычных бань и саун.