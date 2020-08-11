В детском лагере Пермского края нашли коронавирус

У нескольких сотрудников лагеря выявлен коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детском лагере «Дружба», расположенном в городе Березники Пермского края у сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в соцсетях.

«В пересменку (между заездами детей в лагерь), по требованию Роспотребнадзора, проведено дополнительное обследование сотрудников, в результате которого выявлено несколько положительных тестов у работников», — сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас сотрудники лагеря, также как и контактировавшие с ними лица, отстранены от работы и изолированы. Сколько именно сотрудников заразились — не уточняется. В пресс-службе администрации города на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Представитель детского лагеря «Дружба» от каких-либо комментариев отказался. Указано также, что территория и все помещения лагеря обработаны антисептиками. Он полностью готов к приему детей с 13 августа.

В начале июля Роспотребнадзор разрешил детским лагерям в Пермском крае начать свою работу с обязательным соблюдением противоэпидемических мер. Всего в этом году в крае к приему детей готовы 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей, уточняется на сайте регионального правительства.