11 августа 2020
10 августа 2020

В детском лагере Пермского края нашли коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, детский лагерь, лето, спорт, волейбольная сетка, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
У нескольких сотрудников лагеря выявлен коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В детском лагере «Дружба», расположенном в городе Березники Пермского края у сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в соцсетях.

«В пересменку (между заездами детей в лагерь), по требованию Роспотребнадзора, проведено дополнительное обследование сотрудников, в результате которого выявлено несколько положительных тестов у работников», — сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас сотрудники лагеря, также как и контактировавшие с ними лица, отстранены от работы и изолированы. Сколько именно сотрудников заразились — не уточняется. В пресс-службе администрации города на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Представитель детского лагеря «Дружба» от каких-либо комментариев отказался. Указано также, что территория и все помещения лагеря обработаны антисептиками. Он полностью готов к приему детей с 13 августа.

В начале июля Роспотребнадзор разрешил детским лагерям в Пермском крае начать свою работу с обязательным соблюдением противоэпидемических мер. Всего в этом году в крае к приему детей готовы 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей, уточняется на сайте регионального правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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