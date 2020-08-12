Раскрыто похищение мужчины, судившегося с «Атомстройкомплексом»

Похитители бросили Сербиенко в лесу, он полдня пешком добирался до города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейским удалось задержать злоумышленников, которые похитили екатеринбуржца Олега Сербиенко из собственного жилья рядом со стройкой «Атомстройкомплекса». Следствие считает, что строительная компания не имеет отношения к преступлению, дело уже передают в суд.

«СО СКР по Ленинскому району Екатеринбург завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, 1986 и 1994 г. р., обвиняемых в похищении человека. По данным следствия, похищение было совершено из личной заинтересованности. Продолжается следствие в отношении третьего фигуранта», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, похитителями оказались спортсмены — боксер и самбист. URA.RU писало, что в Екатеринбурге часто для участия в криминальных разборках нанимают спортсменов, занимающихся единоборствами.

«Первого подозреваемого задержали в квартире дома на улице Черепанова, он прятался в шкафу. Второй успел сбежать в Челябинскую область, но его по телефону убедили сдаться», — рассказал Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что Олег Сербиненко был похищен 9 июля около пяти часов утра, неизвестные в масках силой усадили в ВАЗ-2114 и скрылись. Похищение попало в объектив камеры наблюдения. Днем Сербиенко неожиданно вернулся и рассказал, что его вывезли в лес и после разговора о собственности земельного участка, за который он борется, отпустили. Похищенный объснил, что с 1995 года является владельцем участка, который сейчас примыкает к стройплощадке «Атомстройкомплекса». С 2009 года мужчина судится с застройщиком и говорит, что ему предложили продать землю за 100 тысяч рублей.

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